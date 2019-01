Volley: Superlega, Siena: lascia il DS Vittorio Sacripanti

SIENA- L'Emma Villas Siena cambia volto non soltanto in panchina. Dopo l'esonero di Emanuele Zanini annunciato ieri oggi la società toscana ha comunicato le dimissioni del DS Vittorio Sacripanti. L'esperto dirigente romano ha motivato le sue dimissioni per ragioni strettamente personali. E’ chiaro però che la difficile situazione di classifica, non in linea con gli ambiziosi programmi della vigilia, sta scatenando una reazione a catena che provocherà una vera e propria rivoluzione tecnica. Il presidente Bisogno spera di dare in questo modo la scossa psicologica necessaria per far ritrovare alla squadra quella voglia di lottare e quel temperamento che, a suo dire, sono mancati fino ad oggi e di riuscire a centrare l’agognata salvezza.