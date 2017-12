Coppa Italia, Lazio-Fiorentina: biancocelesti favoriti a 1,75

ROMA - Quarto di finale di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina nel giorno di Santo Stefano, all'Olimpico. Le quote spingono i biancocelesti verso la semifinale, sia quelle sul risultato al 90’, sia quelle su chi passerà il turno, che includono quindi anche eventuali code extra. Nell’«1X2» la squadra di Inzaghi è in vantaggio a 1,75, si sale a 3,55 per il pareggio, mentre il blitz viola pagherebbe 4,75 su Microgame. Nella scommessa secca su chi andrà avanti il divario è più contenuto: a 1,40 la Lazio in semifinale, la Fiorentina risponde a 2,70. I precedenti indicano su una partita con molte reti: cinque delle ultime sei sfide sono finite in Over (con almeno tre gol) e in tutte quante è arrivato l’esito Goal (entrambe le formazioni a segno), scommesse rispettivamente piazzate a 1,68 e 1,57 per la gara di martedì. L’ultimo successo della Lazio all’Olimpico con la Fiorentina è quello di dicembre 2016, un 3-1 che replicato pagherebbe 12,50, mentre la più recente vittoria della Viola nella Capitale è quella del maggio 2016: arrivata con il punteggio di 4-2, che questa volta vale 100,00.

