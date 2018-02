Europa League, vittoria scontata per la Lazio

TORINO – Per ottenere la qualificazione agli ottavi di Europa League la Lazio deve rimontare. I biancocelesti sono usciti battuti di misura all'andata, perdendo 1-0 a Bucarest contro la Steaua. Le quote sono tutte a favore della squadra di Inzaghi: a partire da quelle sul match dell'Olimpico. La Lazio ha ritrovato il successo dopo 3 ko consecutivi, vincere ancora domani sera è un compito a 1,28. I romeni, in serie utile da sei turni, sono a 11, mentre il pareggio (con il quale pure passerebbero il turno) vale 5,25. Nei match di Europa League in casa la Lazio ha dimostrato una buona tenuta difensiva: solo un gol subìto, nell’ultima gara del girone, quando la qualificazione era già conquistata. L'«1+No Goal», la vittoria biancoceleste senza subire reti, è dato a 1,87, ma per passare il turno serve almeno un 2-0, finale più probabile tra i risultati esatti, a 5,50.

