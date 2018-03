Sci, in Super G Goggia favorita

TORINO - Il triponfo di Sofia Goggia a PyeongChang ha convinto i bookmaker, anche se stavolta la bergamasca è impegnata in SuperG. La campionessa olimpica di discesa libera tornerà in pista sabato mattina in Svizzera, a Crans Montana, per l’ultimo appuntamento di super gigante della stagione di Coppa del Mondo. Una gara che dopo il trionfo in Corea vale alla bergamasca il primo posto nelle scommesse sulla vincitrice: sul tabellone Snai il colpo della Goggia è offerto a 5,00, di un soffio avanti sulla specialista Lara Gut (5,50), in corsa per la vittoria nella classifica di specialità insieme a Tina Weirather, offerta però a 7,00. Alla stessa quota l’austriaca Anna Veith, a caccia di rivincita dopo la beffa nel SuperG olimpico, dove Ester Ledecka le ha portato via l’oro per un solo centesimo. Proprio la ceca è attesa alla conferma, piuttosto difficile vista l’offerta a 20,00. Tra le italiane, oltre alla Goggia, gli occhi sono puntanti su Federica Brignone, prima a Bad Kleinkirchheim e ora data a 9,00. Per Johanna Schnarf il tabellone dice 18,00, mentre per Nadia Fanchini si sale a 40,00.

