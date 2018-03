Serie A, quote scudetto: la Juve balza in testa, da 1,90 a 1,50

TORINO – Dietro al Napoli di un solo punto in classifica, ma avanti nelle quote su chi vincerà il campionato. Dopo il trionfo all'ultimo minuto contro la Lazio, è la Juventus di Allegri la super favorita per i bookmaker nella sfida scudetto. A non aiutare la squadra di Sarri, il crollo in casa contro la Roma. La Juve, invece, ha ancora un punto in meno, ma deve recuperare il match saltato contro il Genoa per maltempo. Sul tabellone 888sport.it i bianconeri balzano in testa, da 1,90 a 1,50, mentre il Napoli passa da 1,90 a 2,55. La corsa tricolore si chiude praticamente qui: la Roma - che come molte altre squadre, a differenza di Juve e Napoli, ha saltato il turno per la tragica scomparsa di Davide Astori - è già a 201, l’Inter a 251 come la Lazio.

