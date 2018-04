MotoGp Argentina: per i bookmaker è sfida Marquez-Dovizioso

La rivincita del campione del mondo si gioca 2,00. Per le quote, è però Valentino Rossi il terzo incomodo, a 6,50 twitta

TORINO - Marc Marquez e Andrea Dovizioso davanti a tutti, mentre Valentino Rossi si conferma il terzo incomodo. Per il secondo appuntamento della MotoGp, in programma domenica in Argentina, i quotisti puntano di nuovo sullo spagnolo, battuto proprio da Dovizioso nella gara inaugurale in Qatar. La rivincita del campione del mondo - che lo scorso anno fu costretto al ritiro dopo una caduta - si gioca a 2,00 sul tabellone 888sport.it, mentre la seconda vittoria del pilota Ducati è data a 4,65.

ROSSI TERZO INCOMODO - In agguato Rossi, che a Termas de Rio Hondo vinse nel 2015: un altro primo posto pagherebbe 6,50, di poco avanti sull’altro pilota Yamaha, Maverick Vinales, dato a 7,00. Più indietro Johann Zarco, in quota a 13,00 alla pari con Danilo Petrucci, mentre per Jorge Lorenzo si arriva a 17 volte la posta.

Tutto sulle Scommesse

MotoGp Honda, Marquez: «Mi sento bene e sono felice della moto»