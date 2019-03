F1, super Mercedesa: è dominio nelle quote costruttori

ROMA - Nel primo Gp della stagione, in Australia le Mercedes fanno il pieno di punti, mentre la Ferrari si ferma a 22, fuori dal podio. Per gli analisti Snai, il titolo mondiale alla Mercedes vale 1,40, mentre la Ferrari insegue a 2,75. Nonostante la sorprendente vittoria di ieri, Valtteri Bottas è solo terzo sul tabellone del mondiale piloti, a 6 volte la scommessa: il favorito si conferma Lewis Hamilton, campione del mondo in carica e offerto a 1,85, con Sebastian Vettel a 3,50. A 10 volte la posta la vittoria dell’altro Ferrarista, Charles Leclerc, e dell’olandese della Red Bull, Max Verstappen, ieri terzo al traguardo.

