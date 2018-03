Accordo con Disney: Lapo Elkann farà gli occhiali di Topolino

TORINO - Accordo di licenza, per lo sviluppo e la distribuzione di collezioni eyewear, con The Walt Disney Company Italia. Italia Independent, marchio di moda e lifestyle fondato da Lapo Elkann, annuncia «un progetto unico, in grado di esaltare il suo dna, la sua filosofia e spingersi oltre grazie all'immensa fonte di ispirazione che Disney rappresenta». «Sono estremamente orgoglioso di quest'unione, con uno dei marchi più importanti al mondo, nata da una visione comune e che testimonia la capacità di Italia Independent di attrarre realtà creative e dinamiche con le quali condividiamo valori», spiega Giovanni Carlino, a.d di Italia Independent. I primi prodotti frutto dell'accordo - che abbraccia Disney, Marvel e Lucas Film - verranno svelati a settembre, per il 90esimo compleanno dell'iconico Micky Mouse. Con questo accordo Italia Independent «entra nella fascia fashion licensing di Disney con un prodotto impreziosito da quel tocco di divertimento, spensieratezza e immaginazione capace di fare sognare».