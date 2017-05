Real Madrid, gioia totale: Isco va da Ramos e lo bacia sulle labbra

TORINO - Notte di festeggiamenti sfrenati, di cori contro gli avversari (Piqué il più bersagliato) e di gesti sorprendenti. Come il bacio sulle labbra che Isco ha dato a Sergio Ramos, interrompendo un'intervista del difensore del Real Madrid. Nella festa per la vittoria della Liga, sul sito del quotidiano sportivo As è spuntato il video del tenero gesto del centrocampista offensivo, che probabilmente il compagno di squadra non si aspettava. Un bacio che ha fatto tornare alla mente quello tra Rakitic e Carrico del Siviglia dopo la vittoria dell'Europa League nel 2014.

Liga, il Real Madrid è campione di Spagna!

«RESTO» - Prima del bacio, Isco aveva rassicurato i tifosi sul suo futuro: «I tifosi possono stare tranquilli perché resterò al Real Madrid». Un rinnovo di contratto che presto sarà ufficiale e che è stato fortemente voluto da Zidane. Isco è stato protagonista di questo finale di campionato con tre gol e quattro assist nelle ultime cinque partite disputate. E in Champions League, lo spagnolo ha realizzato la rete del 2-1 nella semifinale di ritorno in casa dell'Atletico, quella che ha portato il Real alla finale di Cardiff contro la Juventus.