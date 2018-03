Atp Miami, Djokovic sconfitto da Paire

Il serbo è stato battuto dal francese in due set. E' il terzo ko consecutivo dopo quelli incassati all'Australian Open e a Indian Wells: «È ovvio che non mi sento bene» twitta

KEY BISCAYNE (FLORIDA) - Dopo 16 incontri vinti di fila si è interrotta la striscia positiva di Novak Djokovic a Key Biscayne, torneo che ha vinto sei volte. Operatosi al gomito destro all'inizio dello scorso febbraio, il 30enne belgradese è stato sconfitto al secondo turno del 'Miami Open', in poco più di un'ora di gioco, dal francese Benoit Paire (numero 47 del ranking), con un secco 6-3, 6-4. Per Djokovic, al momento 12/o al mondo) è il terzo ko consecutivo, dopo quelli incassati all'Australian Open e due settimane fa a Indian Wells. "Ci sto provando - ha commentato alla fine - ma al momento non funziona. E' ovvio che non mi sento bene".