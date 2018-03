Miami Open, Federer sconfitto al secondo turno

MIAMI - Roger Federer è stato sconfitto al secondo turno al "Miami Open", secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in Florida. Il numero uno del mondo e del tabellone è stato battuto in tre set dall'australiano Thanasi Kokkinakis, con il punteggio di 6-3 3-6 6-7(4). Altri risultati di secondo turno: Querrey (Usa) (11) b. Albot (Mda) 7-6(4) 6-1 Verdasco (Esp) (31) b. Garcia-Lopez (Esp) 4-6 6-0 6-2. (in collaborazione con Italpress)