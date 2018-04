Tennis, Nadal al rientro. Confermata la presenza in singolare di Coppa Davis

VALENCIA (SPAGNA) - Rafa Nadal si appresta a tornare in campo dopo due mesi e mezzo di assenza. La Spagna ha confermato la presenza in singolare del 30enne maiorchino per il quarto di finale di Coppa Davis in programma da domani, sulla terra rossa di Valencia, contro la Germania. Nadal, che non gioca dal ritiro nei quarti degli Australian Open contro Cilic per un problema all'anca, sfiderà domani Philipp Kohlschreiber mentre domenica se la vedrà con Alexander Zverev. Il numero uno del mondo ha vinto gli ultimi 22 incontri di Davis disputati, con l'ultima sconfitta che risale al 2004, contro il ceco Jiri Novak. (In collaborazione con Italpress)