Atp Montecarlo, Bolelli-Fognini fuori in semifinale nel doppio

ROMA - Niente finale per Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo, terzo stagionale e primo sulla terra rossa. Gli azzurri, in tabellone con una wild card, hanno ceduto per 4-6, 6-3, 10-7, dopo un'ora e 24 minuti, ai gemelli statunitensi Bob Bryan e Mike Bryan, quarti favoriti del seeding ed ex coppia numero uno del mondo.