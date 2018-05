Tennis, Wta Madrid: Halep e Wozniacki al secondo turno 

TORINO - Simona Halep approda al secondo turno del Mutua Madrid Open, torneo Wta Premier Mandatory in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid, in Spagna. La romena, numero uno del mondo, ha impiegato appena 51 minuti per archiviare il suo impegno con la russa Ekaterina Makarova, numero 32 Wta, liquidata per 6-1 6-0.

WOZNIACKI - Se l'è cavata in meno di un'ora e mezza Caroline Wozniacki, numero due del ranking e del seeding, nel suo match d'esordio contro l'australiana Daria Gavrilova, numero 24 Wta, battuta per 6-3 6-1.

