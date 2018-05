Wta Madrid, Wozniacki agli ottavi

MADRID (SPAGNA) - Caroline Wozniacki soffre più del previsto per qualificarsi per gli ottavi del "Mutua Madrid Open", torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid, in Spagna. La danese, numero 2 del mondo e del seeding, ha bisogno di tre set per piegare l'australiana Ashleigh Barty: 6-2, 4-6, 6-4 il finale. Fuori invece Anastasija Sevastova, 15ª testa di serie, sconfitta 6-1, 6-4 dall'olandese Kiki Bertens. (In collaborazione con Italpress)