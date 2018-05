Tennis, Madrid Open: vendetta della Pliskova, elimina la Halep 

TORINO - La numero uno del mondo Simona Halep esce di scena ai quarti di finale del Mutua Madrid Open, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra battuta della capitale spagnola. La giocatrice romena si è arresa in due set con il punteggio di 6-4, 6-3, in un'ora e 9 minuti di gioco, alla ceca Karolina Pliskova, numero sei del seeding, che ha così "vendicato" il ko rimediato dalla sorella gemella Krystina.

