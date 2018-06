Roland Garros, Barazzutti: «Cecchinato è stato perfetto»

TORINO - Era il 1978 quando Corrado Barazzutti centro' la semifinale al Roland Garros, l'ultima di un tennista italiano in uno Slam. "Troppi - sorride l'attuale capitano azzurro di Davis come riportato dal sito della Federtennis -. Sono contento per Marco, ci ho parlato qualche minuto dopo il match. E' felice, ancora non ci crede. Contro Djokovic ha giocato una partita straordinaria. A parte il terzo set in cui e' un po' calato e ha perso il filo del gioco, e' stato perfetto. E' migliorato tantissimo dal punto di vista tecnico, sia nel servizio che nel rovescio. Perde meno campo, usa meno lo slice, i piedi sono piu' vicini alla riga di fondo e fa piu' male anche col diritto che ha sempre avuto. Marco difende benissimo e ha tirato fuori dal museo un colpo che sembrava scomparso, la smorzata. Non la usa quasi piu' nessuno, ma soprattutto sulla terra rossa e' un colpo che serve, che paga".

L'impresa di Cecchianto contro Djokovic

Cecchinato ha impressionato per la lucidita' con la quale ha affrontato i momento complicati del match contro un avversario, Djokovic, che e' stato numero uno del mondo e ha conquistato 12 titoli dello Slam. Un successo che proietta il 25enne palermitano al 27esimo posto del ranking da 72 che era alla vigilia del torneo e addirittura 109 a inizio anno. "Nel tennis la fiducia e' fondamentale. Marco aveva gia' battuto Carreno Busta e Goffin, due top ten. Nel tennis la consapevolezza e' tutto, ti fa fare il salto di qualita'", conferma lo stesso Barazzutti.