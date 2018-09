Us Open, Nishikori vince in tre set: è ai quarti di finale

NEW YORK (STATI UNITI) - Kei Nishikori ha staccato il pass per i quarti di finale del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista giapponese, numero 19 del mondo e ventunesimo favorito del tabellone, ha sconfitto in tre set il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 34 del ranking Atp, col punteggio di 6-3, 6-2, 7-5. Ai quarti di finale Nishikori affronterà il vincente del match fra il croato Cilic e il belga Goffin. (In collaborazione con Italpress)