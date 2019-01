Tennis, Auckland: Fognini, vittoria d'orgoglio

AUCKLAND - E' un condensato di emozioni il debutto stagionale di Fabio Fognini all'ASB Classic. Contro il tedesco Peter Gojowczyk , numero 60 del mondo arrivato ai quarti a Auckland un anno fa, Fognini vince 6-2 3-6 7-6(5). Grazie al quarto successo nelle ultime cinque partite finite al tiebreak decisivo, centra i quarti dove lo aspetta il tedesco Philip Kohlschreiber (n.34 ATP) qui vincitore nel 2008 e finalista nel 2013. L'azzurro ha vinto solo due degli otto precedenti, in finale a Stoccarda nel 2013 e in semifinale a Mosca nel 2016. Sconfitti invece Marco Cecchinato , fresco di best ranking al numero 18, che cede 6-3 6-3 contro lo statunitense Tennys Sandgren (n.63 del mondo) e Matteo Berrettini che ottiene più punti dell'argentino Leonardo Mayer e manca tre match point nel terzo set prima di arrendersi 5-7 7-6(5) 6-3.

FOGNINI ESPLOSIVO - Il torneo ATP di Auckland ha già perso cinque teste di serie, compreso il primo favorito John Isner battuto in due tiebreak dal giovane Taylor Fritz. Fognini, secondo favorito del seeding, firma il break in apertura e comanda la partita nel primo set. E' esplosivo al servizio e con i primi colpi nello scambio, rallenta con il rovescio slice in diagonale e gioca più vicino al campo. Gojowczyk non trova il tempo giusto per attaccare e finisce per cedere un altro break cruciale.

LA REAZIONE DI GOJOWCZYK - Prende campo, però, Gojowczyk nel secondo. Accorcia gli scambi, gioca più profondo e scende a rete. Fognini fatica di più a trasformare la difesa in un'opportunità di contrattacco quando il tedesco lo spinge lontano dal campo dal lato del rovescio. Gojowczyk, che perde solo cinque punti al servizio nel set, stampa il dritto in avanzamento che gli vale il break e il terzo set.

FINALE DA CAMPIONE - Subito il primo break Fognini, che nel terzo set riceve anche un punto di penalità per aver sfogato sulla racchetta una battaglia tutta interna, rIprende in mano il filo del gioco, trasforma in vantaggio l'impazienza dell'avversario spesso fuori tempo nell'aggredire sulle palle tagliate. Prima di completare la 124ma vittoria nel circuito maggiore al parziale decisivo, però, Fognini deve passare per un tiebreak e per la paura di vederselo scivolare via sul 4-2 per il tedesco. Ma quando il gioco si fa duro, Fognini si esalta e chiude alla sua maniera. Dritto fulminante, poi c'è spazio solo per la gioia.