Tennis, Australian Open: avanti Giorgi, Halep e Venus Williams

MELBOURNE - Camila Giorgi ha aperto con un successo agevole il suo percorso all'Australian Open 2019. La numero 1 d'Italia, testa di serie numero 27, ha dominato Dalila Jakupovic, numero 83 del mondo che l'aveva sconfitta l'anno scorso a Nottingham sull'erba, 6-3 6-0 in 53 minuti, grazie a 7 ace e 12 vincenti. Al secondo turno affronterà Iga Swiatek, qualificata polacca leggera ma dal gioco tatticamente completo, che ha eliminato Ana Bogdan.

Segui l'Australian Open in diretta

ORGOGLIO HALEP - Ha dovuto lottare Simona Halep per evitare un déjà-vu contro Kaia Kanepi che l'aveva battuta a sorpresa al primo turno allo Us Open. La rumena, a Melbourne senza coach, ha recuperato un set e un break di vantaggio e completato un sofferto successo 6-7(2) 6-4 6-2. "Non è facile affrontare Kaia, è stata una grande partita" ha detto Halep. "Sapevo che avrei dovuto essere durissima sulle gambe. Dovevo credere di poter vincere e non mi sono mai arresa". Nel primo match del 2019, dopo aver perso gli ultimi cinque del 2018, Halep ha ribaltato il gioco con tenacia e pazienza dall'1-2 nel secondo set. La numero 1 del mondo affronterà Sofia Kenin, statunitense figlia di emigrati russi scoperta da Anna Kournikova. Kenin, che a Hobart la scorsa settimana ha vinto il primo titolo WTA ed è entrata fra le top-40, ha sconfitto Veronika Kudermetova 6-3 3-6 7-5.

VINCONO OSAKA E VENUS - Vince in rimonta anche Venus Williams, che celebra l'inizio del suo diciannovesimo Australian Open con la vittoria 6-7(3) 7-6(3) 6-2 sulla mancina rumena Mihaela Buzarnescu che è stata in vantaggio 5-3 nel secondo set. "Stava giocando benissimo fino a quel momento, qui non ci sono partite facili" ha detto in conferenza stampa Venus che affronterà la francese Alize Cornet. La campionessa dello Us Open ha provato diverse palle corte più del solito e ha rivelato di essersi divertita moltissimo durante il match vinto 6-4 6-2 su Magda Linette. Osaka, che ha chiuso con 30 vincenti su 60 punti complessivi, affronterà la slovena Tamara Zidansek, numero 78 del mondo.