Nadal travolto, Djokovic da leggenda: settimo triofo agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic ha vinto per la settima volta in carriera gli Australian Open di tennis, prima prova stagionale del Grande Slam. Il serbo, numero 1 del Mondo, ha battuto in finale Rafa Nadal, numero 2, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-3 in appena 2 ore e 6 minuti di gioco. Per Djokovic è il terzo Slam vinto di fila dopo Wimbledon e gli Us Open nel 2018, 15esimo Major in carriera. Con sette successi, Djokovic supera il record di titoli in Australia che deteneva con Roger Federer e Roy Emerson.

