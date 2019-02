Tennis, ATP Dubai: Berrettini subito fuori, vince Kudla

DUBAI - La grande illusione. Matteo Berrettini esce subito a Dubai, sconfitto 2-6 7-5 7-5 dallo statunitense Denis Kudla, che l'ha sconfitto per la terza volta in quattro incontri.

Non bastano 12 ace a tre al romano, che domina il primo set e mette in campo il 62% di prime. Più efficace con la prima e con la seconda, è arrivato a due punti dalla vittoria, ma i due break subiti sempre sul 5-5, nel secondo e nel terzo set, hanno scritto la storia della partita.

BERRETTINI SCONFITTO - Berrettini perde solo due punti al servizio nel primo set. Ma nel secondo Kudla alza il rendimento con i colpi di inizio gioco. Sul 62 55 l'azzurro va sotto 0-40. Kudla, che ha vinto quattro punti nei primi cinque game di risposta, ne stampa una vincente e trasforma la seconda palla break. Costretto al terzo, Berrettini si fa via via meno incisivo col dritto. Come nel secondo set il romano, 24° tennista italiano a entrare tra i primi 50 del mondo, concede il break che porta Kudla a servire per il match. Regala il così successo al numero 68 del mondo che raggiunge le 44 vittorie in carriera nel circuito maggiore.

FUORI MEDVEDEV - Kudla affronterà Ricardas Berankis che ha battuto 6-3 6-3 l'ottava testa di serie, il russo Daniil Medvedev. Il numero 15 del mondo, vincitore a Sofia quest'anno, incassa la quarta sconfitta in 18 partite in stagione tra ATP e Slam. Il lituano, al debutto nel torneo dopo aver battuto Lestienne e Basic nelle qualificazioni, ha vinto il 65% di punti con la seconda e festeggiato così la prima vittoria contro un top 20 dal successo su Stefanos Tsitsipas negli ottavi a Metz l'anno scorso.