Tennis, Indian Wells: Nadal si ritira. Niente semifinale con Federer

INDIAN WELLS (Usa) - Si ferma sul più bello l'avventura di Rafa Nadal a Indian Wells. L'ex numero uno del mondo ha alzato bandiera bianca prima della semifinale del primo Masters 1000 della stagione, sul cemento americano. L'infortunio al al ginocchio destro accusato nel match giocato contro Karen Khachanov, costringe lo spagnolo ad abbandonare prima della partita che lo avrebbe messo di fronte al rivale di sempre Roger Federer.

"Dopo il match di ieri ho sentito che qualcosa non andava al ginocchio - ha dichiarato Nadal in conferenza stampa - ma non era il momento di parlarne visto che mancavano ancora 24 ore alla finale. Ho provato stamattina e ma ho percepito che il mio ginocchio ginocchio non stava abbastanza bene per giocare una semifinale di questo livello.



I PRECEDENTI - Contro lo svizzero sarebbe stato il 39esimo incrocio in carriera. Nadal si trova avanti per 23 a 15 negli scontri diretti, ma il campione di Basilea si è aggiudicato le ultime cinque sfide. Roger Federer conquista il pass per la finale del torneo californiano senza scendere in campo. Il suo avversario sarà il vincente dell'altra semifinale odierna tra Thiem e Raonic.

RISULTATI ATP INDIAN WELLS