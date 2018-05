Internazionali d'Italia, Djokovic ai quarti di finale

ROMA - Una settimana dopo la sfida di Madrid vinta dal serbo, Novak Djokovic e Kei Nishikori si ritroveranno contro nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.872.105 euro, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. L'ex numero uno del mondo, che a Roma ha trionfato in 4 occasioni (2008, 2011, 2014 e 2015), ha la meglio su Albert Ramos-Vinolas per 6-1, 7-5 e se la vedrà col giapponese, che si è sbarazzato di Phillip Kohlschreiber per 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Per Djokovic è il primo quarto di finale della stagione (In collaborazione con Italpress).