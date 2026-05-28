Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
© redazione
© EPA
© EPA
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© EPA
© EPA
© EPA
© Getty Images
© EPA
© EPA
© Getty Images
© APS
© Agenzia Aldo Liverani Sas
© Marco Canoniero
© Getty Images
© Marco Canoniero
© Marco Canoniero
© Marco Canoniero
© © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
© Getty Images
© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
© Marco Canoniero
© Getty Images
© Getty Images
© EPA
© Getty Images
© Getty Images
© BARTOLETTI
© Getty Images
© AFPS
© AS Roma via Getty Images
© EPA
© EPA
© Getty Images
© APS
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© EPA
© EPA
© Getty Images
© EPA
© EPA
© Marco Canoniero
1 di 46

Juve, ecco chi puoi prendere: la lunga lista delle occasioni mercato a parametro zero

I nomi più caldi con il contratto in scadenza nel 2026 saranno valutati con attenzione, come svelato dall'amministratore delegato bianconero Damien Comolli

Per approfondire