Juve, da Ruben Dias fino a Manolas e Hummels: tutte le alternative a De Ligt

Calciomercato

Il club bianconero continua a lavorare per rafforzare la difesa: De Ligt resta il primo nome sulla lista di Paratici ma ci sono anche altri obiettivi: ecco il quadro completo

Ruben Dias, difensore portoghese del Benfica, 21 anni

Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici è quello di Matthijs De Ligt ma il ds dei bianconeri già da qualche tempo sta lavorando su nomi alternativi. Il piano B più concreto è rappresentato da Ruben Dias, 21enne centrale del Benfica e del Portogallo

Juve e Benfica, in contatto anche per l’attaccante Joao Felix, hanno già parlato più volte di Ruben Dias, ragionando anche su possibili contropartite: dopo l’infortunio di Pjaca, si valuta Rogerio, terzino brasiliano in prestito al Sassuolo

Raphael Varane, 25 anni, difensore francese del Real Madrid

In “Casa Juve” l’orientamento è quello di ringiovanire il reparto difensivo e tra gli osservati speciali c’è anche il centrale del Real Madrid

Stefan Savic, 28 anni, difensore montenegrino dell'Atletico Madrid

Kostas Manolas, 27 anni, difensore greco della Roma

Mats Hummels, 30 anni, difensore tedesco del Bayern Monaco