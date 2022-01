© Juventus FC via Getty Images © © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani sas © Marco Canoniero © Getty Images © Marco Canoniero © Marco Canoniero © Getty Images © Marco Canoniero © © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani sas © /Ag. Aldo Liverani Sas © Juventus FC via Getty Images Precedente Successivo 1 di 12

La Juve di Allegri con Vlahovic e Zakaria: la nuova formazione FOTO

Il centrocampista svizzero, in arrivo dal Borussia Moenchengladbach, è un vero e proprio muro e garantisce copertura in difesa: ecco la probabile formazione bianconera con lui in campo