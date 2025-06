© Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images Precedente Successivo 1 di 65

Il discorso di Tudor, sorrisi Locatelli-Rugani, Daffara show: la Juve prepara così la sfida al Real Madrid

I bianconeri in campo negli Stati Uniti per la seduta d’allenamento a due giorni dal match contro gli spagnoli che vale un posto nei quarti di finale al Mondiale per Club