La Juve di Tudor in Germania: allenamento in palestra e giro in bici

Prima seduta a Herzogenaurach in mattinata: i bianconeri sono arrivati sabato pomeriggio e proseguiranno la preparazione nella sede dell'Adidas fino al 9 agosto quando partiranno per Dortmund per sfidare il Borussia nel secondo test in vista dell'inizio del campionato