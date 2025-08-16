Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI
© Getty Images
© AFP
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© Getty Images
© Marco Canoniero
© Juventus FC via Getty Images
© LAPRESSE
© Marco Canoniero
© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
© LAPRESSE
1 di 13

Juve, la probabile formazione contro l'Atalanta: Tudor carica il nuovo tridente

Bianconeri in campo contro la Dea di Juric nell'ultimo impegno amichevole prima di tornare a fare sul serio in Serie A: tutte le scelte di Igor

Per approfondire