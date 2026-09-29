© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
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Marchisio, il figlio sotto gli occhi di Spalletti! La Juve si allena coi giovani e riecco Neto
I bianconeri che non sono impegnati con le rispettive nazionali continuano a lavorare: tra i presenti anche Davide, che ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista