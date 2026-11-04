Probabile formazione Juve contro l'AZ, Spalletti e l'ultima idea: coppia d'attacco inedita

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Le possibili scelte del tecnico bianconero in vista della sfida contro gli olandesi in Europa League
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La polemica di Gasperini: "In Europa certi rigorini..."
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GATTI
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LUCUMI
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KOOPMEINERS
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DOUGLAS LUIZ
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KELLY (in ballottaggio con Lucumi)
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ALAJBEGOVIC
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EKHATOR (appena inserito in lista UEFA al posto di Locatelli)
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MCKENNIE: convocazione in dubbio a seguito dell'affaticamento muscolare subito contro il Napoli
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Juventus (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso, Boga, Woltemade. ALLENATORE: Spalletti.
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