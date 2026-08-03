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Baresi, affetto infinito dei tifosi: l'omaggio a Casa Milan tra lettere, sciarpe e magliette

In migliaia si sono presentati davanti alla sede del club, lasciando fiori, ricordi e messaggi scritti a mano per l'ex capitano rossonero

Per approfondire