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Baresi, affetto infinito dei tifosi: l'omaggio a Casa Milan tra lettere, sciarpe e magliette
In migliaia si sono presentati davanti alla sede del club, lasciando fiori, ricordi e messaggi scritti a mano per l'ex capitano rossonero
Pubblicato il
3 agosto 2026, 11:22
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