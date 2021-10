© Marco Canoniero © LAPRESSE © Marco Canoniero © Marco Canoniero © Marco Canoniero © Marco Canoniero © Marco Canoniero © LAPRESSE © Marco Canoniero © /Ag. Aldo Liverani Sas © Marco Canoniero © Marco Canoniero Precedente Successivo 1 di 12

Milan-Torino, la probabile formazione di Juric

Ecco gli 11 che il tecnico granata dovrebbe mandare in campo dal 1' per la sfida del Meazza nel turno infrasettimanale valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A