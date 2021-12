© LAPRESSE © Marco Canoniero © www.imagephotoagency.it © /Ag. Aldo Liverani Sas © Marco Canoniero © Marco Canoniero © Marco Canoniero © www.imagephotoagency.it © LAPRESSE © Marco Canoniero © Marco Canoniero © LAPRESSE Precedente Successivo 1 di 12

Cagliari-Torino: la probabile formazione di Juric

Ecco gli 11 che il tecnico granata dovrebbe mandare in campo dal 1' per la sfida contro i sardi valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A