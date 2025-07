L’Italia dei canestri torna a dettare legge in Europa

Entrano in campo e sono aeroplani. Myers lascia che la palla rimbalzi verso la fine, l’oro in seguito. Poi la riprende e dopo un po’ la mette in salvo negli spogliatoi, come Jordan al suo ritorno. Sorridono e girano per il campo, gli aeroplani, di quella serenità che li ha spinti sin qui, sull’Everest del canestro. E nessuno trattiene De Pol , che si porta sulle spalle il Menego per il giro di trionfo. E il Menego vuole sentire tutti gli italiani, li abbraccia quasi tutti. De Pol prende una bandiera e sventola il tricolore su questo campo. È zucchero filato Parigi, la città della gioia europea. E allora sorridete tutti orgogliosi, asciugate le gioiose lacrime, alzatevi in piedi che passa l’ Italbasket , quella che sei anni fa affogava, che due anni fa ha conquistato l’argento e che qui ha chiuso il cerchio d’oro, dopo aver cambiato sei uomini e riconquistato i Giochi. Sedici anni dopo Nantes, come a Nantes contro la Spagna, che al posto delle sue furie ha spedito in campo per l’epilogo i gemelli agnellini. Ammutoliti coloro che avevano cancellato i sogni d’oro di Lituania e della Francia sciovinista.

L'Italia di Tanjevic

Ammutoliti per colpe proprie ma pure per enormi meriti difensivi dell’Italia voluta da mastro Tanjevic, l’educatore che si fuma i pensieri. Erano a più 20 i nostri azzurri usciti dal guscio per magia a miracol mostrare. E lui, il ct ancora correva lungo la linea laterale, per sconfi ggere chissà quali avversari. E l’assistente Crespi era piegato sulle gambe. E Piccin urlava ancora di mettersi sulle linee di passaggio. L’occhio del cuore aveva colto la crepa. I ragazzi si appisolavano. Un attimo, il time out al 12’28”. E come sempre al rientro il canestro o la buona difesa, segnale della squadra allenata bene, davvero. Poi ancora fatica per la fretta. E l’irrefrenabile emozione per il trionfo di uno sport che è nella storia in pantaloncini azzurri, eppure spesso dimenticato. Uomini veri possono vincere anche una partita che non entusiasma, che non fa salire la febbre. Perché l’Italia spreca qualcosa, è ovviamente bloccata, ma la Spagna è peggio. E la difesa non molla. Ad esempio il capocannoniere Herreros è “costretto” a 10 punti, ben sotto la media di 23 tenuta sempre. E se si subisce a rimbalzo c’è sempre l’ancora di salvataggio del bilancio palle perse, sempre positivo per i campioni d’Europa sin dall’inizio di questa marcia trionfale. Non conta che il primo canestro sia di Herreros, lo scossone è azzurro, dal 10-6 al 20-6 condotto da Myers. De Pol è un leone in difesa e la difesa azzera la Spagna per 5’50”.

Fucka Mvp del torneo

Gli iberici mettono una pezza con la zona: 32-24 alla pausa. La voragine per gli iberici diventa un canyon nel secondo tempo, 40-26 sotto i colpi dell’airone Gregor. Ma da 47-28 è di nuovo sofferenza. Perché ci vuole un po’ di emozione, sarebbe stata troppo fredda la vittoria. Invece, quando il canestro più fallo di Reyes, le triple di Esteller e Corrales, il razzo inarrestabile, portano gli avversari al 58- 52 che pare un soffio di gelida paura, Carlton Myers mostra il petto del «capogiocatore» voluto da Tanjevic. Carica gli avversari e li costringe al fallo. E dalla lunetta è un maestro zen (12-14 totale). La sigla del 64-56 è firmata De Pol. Campioni d’Europa urla capitan Carlton. Si porta via la palla che poi riappare sotto la maglietta per la premiazione. Come incinto di un bel dono. E la premiazione diventa happening. Ufficiale, Meneghin canta l’inno, eppure gioioso e giocoso. Perché tutti cantano We Are the champions e ondeggiano, salutano amici, si abbracciano, lasciano spazio a Tanjevic. Euforia la loro parola magica. I più vecchi si commuovono. E Fucka è il miglior giocatore del torneo. E nell’Italia ci sono anche ragazzi nati altrove. È l’Italia del futuro questa, l’Italia multietnica, del terzo millennio. L’Italia nel mondo. Per adesso dei canestri e basta, riempie il cuore.