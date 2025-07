Velasco: "Che brividi l'oro di Parigi. E le mie idee in solitudine"

Dopo aver lasciato la nazionale maschile, che ha portato a dominare la pallavolo per anni, disse: “Lascio perché ho semplicemente dato il meglio di me stesso e perché c’è stata troppa identificazione”. È una scelta che tornando indietro rifarebbe?

“In quel momento era finito un ciclo, era da troppo tempo che era ct della Nazionale. Ho lasciato nel 1996 ed ero arrivato nel 1989: due cicli olimpici sono davvero tanti. Io in quel momento avevo bisogno di cambiare, di fare qualcosa di diverso e ho scelto di passare alla nazionale femminile. In quel momento era una scelta forte, perché nessuno credeva nella pallavolo femminile. Nel ‘97 non era come oggi, quando dico che nessuno ci credeva intendo proprio che ero praticamente il solo a puntarci. Ma, come ho detto anche prima, spesso sono da solo nelle mie idee. E oggi ve diamo invece che movimento è diventato e soprattutto che interesse si è creato intorno. Certo, quella volta sono poi rimasto poco tempo alla guida della nazionale”.

Rimase poco perché poi entrò nel mondo del calcio, non più come allenatore ma come dirigente della Lazio nel 1998. E poi seguì anche l’esperienza all’Inter. Cosa la spinse a compiere questo salto dal volley?

“Prima di tutto io sono calciofilo. Sono sempre stato appassionato di calcio, lo sono ancora oggi. In quel momento avere la possibilità di fare la differenza in un ruolo diverso, da dirigente, in un campionato molto importante come la Serie A, che in quegli anni era il campionato più importante del mondo, mi stimola va. Poi devo ammettere che la differenza a livello economico tra la pallavolo e il calcio era abissale, diciamo che avevo ricevuto un’offerta a cui non si poteva proprio rinunciare. Ma non è solo stato per questo che ho scelto di prova re un’esperienza nel calcio”.

Cos’altro?

“Diciamo che in quel momen to della mia carriera avevo bi sogno di staccarmi un attimo dal volley, dopo tanti anni da allenatore volevo provare a incidere anche da dirigente in una società calcistica”.