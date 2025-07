La Ferrari con Schumi torna in cima al mondo

Sono le sedici-zerotre-minuti-e-zerosei-secondi quando l’orologio di Suzuka fa tic tac e il mondo si ferma a contemplare quella macchina rossa che fa lo struscio contro il muretto. E sono passati settemilasettecentoquattro giorni - ore minuti e secondi contateveli voi - da quando Jody Scheckter l’aveva fatto per l’ultima volta, addì 9 settembre 1979 in quel di Monza, Gilles vivo e la Ferrari iridata. Una gioia enorme poi liofilizzata in ventun anni di quaresima e infi ne smaltita per riciclarsi in incubo. Scacciato sabato con una pole da sballo ma riesumato ieri allorché Michael Schumacher si esibiva in una delle sue classiche partenze stile filibustiere. Facendo andare di traverso il cappuccino a chi in Italia aveva avuto tempo e lucidità per una colazione pre gara, ma senza parare Hakkinen detto palla di cannone, costretto a un periglioso dribbling fuori campo onde evitare il rude tackle. In quell’istante, tra un insulto a Schumi e uno chapeau per Mika, ci si era dati tutti un triste appuntamento in Malesia. Ma s’erano fatti i conti senza l’oste, che nella circostanza ha assunto sembianze miracolosamente diverse a seconda delle circostanze e delle esigenze ferrariste.

Suzuka 2000: la lotta tra Schumi e Hakkinen

Anzitutto i doppiati: per un motivo o per l’altro - dal 30º giro - hanno contribuito a riempire con palate di piccoli decimi (clamoroso il tappo di De la Rosa, prossimo al rientro nei box per il cambio gomme) il fossetto di due secondi e mezzo che la McLaren era riuscita a scavarsi alle spalle. Per evitare che Zonta facesse a lui ciò che la Arrows aveva appena fatto ad Hakkinen, Schumi ammollava alla Bar recalcitrante una sportellata vigorosa alla staccata della chicane, spedendolo momentaneamente fuori pista e defi nitivamente a quel paese, dopo la fregatura che senza volerlo già gli aveva rifi lato a Spa, ma che Michael allora non aveva potuto rinfacciargli onde scongiurare un’ulteriore fi - guraccia. La cosa più divertente in questa fase di tremarella era notare - sul monitor deputato a elencare in tempo reale i fatti salienti della corsa (incidenti, ritiri, sorpassi, rotture, penalità, segnalazioni varie e assortite) - una sequela quasi ininterrotta di bandiere blu sventolate a questo o a quell’altro doppiato. Prova ulteriore di una gara nata, vissuta e morta come sfida tra due sole persone, due sole macchine, due sole squadre. Il resto, levarsi dai piedi, please. Ospiti non invitati, paria, raus!

Ferrari, Schumacher campione 21 anni dopo Scheckter

Quindi, la pioggia: pochina, a sprazzi e spruzzi, ma sufficiente a mandare in leggera paranoia Hakkinen prima dell’ultimo pit - stolidamente anticipato da strateghi autolesionisti - e le sue gomme dopo. Dopodiché, Ross Brawn: ispirato come al solito nel cogliere l’attimo fuggente (potrebbe tenere dei seminari ai colleghi della McLaren), ha lasciato Michael in pista per tre decisivi giri - numero 38, 39 e 40 - mentre Mika andava a cambiarsi i panni e si ripresentava più bagnato e pesante e sporco (nella guida) di prima. Ancora, i meccanici: esageratamente bravi e scientifi ci nel profondere sapienza, velocità e sangue freddo in un pit stop vietato ai deboli di cuore: sei secondi netti, roba da guinness. L’ululato alle telecamere di Modesto Menabue, alzatore da tergo della Rossa prossima alla schiacciatona mondiale, passerà alla storia come l’istantanea più emblematica di quest’alba magica. Infine, è ricomparso lui, Schumi, il Grande Tedesco rinfrancato nello spirito dopo aver scorto, negli specchietti, quel puntino argentato che il Menabue già aveva battezzato giusto. Era la McLaren lontana. Era il mondiale vicino. Anzi, praticamente vinto, considerato che Michael stavolta era comunque costretto a pestare duro - per tenere a distanza di sicurezza Hakkinen e svicolare tra i doppiati, tutti comunque disposti all’harakiri piuttosto che correre il rischio di combinare un casino epocale - e dunque non c’era più pericolo che si addormentasse come gli era capitato a Indianapolis. Giusto alla fine, con l’asfalto che s’impregnava d’acqua e il cuore che andava in fi brillazione, prendeva a girare di conserva. Regalando ad Hakkinen l’illusione di una rimonta che sul traguardo, mentre Brawn s’accasciava prosciugato sul seggiolino del comando, rendeva ancora più crudele la sua sconfitta. E più libidinoso il trionfo della Ferrari e tutto il mondo rosso intorno. Arigatò, Schumi-san.