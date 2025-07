Lippi: “Il segreto della Juve e la Champions emozione violenta. Con Vialli simulavamo i litigi”

Buongiorno Mister, se le dico Tuttosport, qual è il primo ricordo che le viene in mente? “Quando ero giovane e avevo iniziato a giocare era il giornale che leggevo più spesso e volentieri. Ho sempre avuto un bel rapporto con Tuttosport. I giornalisti di Tuttosport sono sempre stati dei simpatici rompicoglioni (ride). Rompicoglioni perché, in fondo, lo richiede il mestiere, però anche simpatici”. In archivio ho recuperato il giornale dell’11 agosto 1970: è la prima volta che Tuttosport le dedica attenzione. Ascolti cosa scrivevano, allora, di lei i nostri giornalisti. ' Lippi Marcello , 22 anni e 4 mesi, marcantonio di belle speranze tornato dal prestito a Savona, dove ha avuto modo di provarsi in C, nei panni di libero, stopper e mediano. Qui agli ordini di Bernardini , in veste di jolly difensivo'. Qual è il suo ruolo preferito? “Quello di libero”. Perché si fatica di meno? “No, perché mi pare più adatto ai miei mezzi. Comunque mi piace pure fare il mediano e non mi dispiace fare lo stopper o il terzino. E poi per giocare in Serie A, mi adatterei pure a fare il centravanti”.

"Mai pensato di poter perdere una partita"

Che ricordi ha dei suoi inizi da calciatore?

“Che è vero, preferivo giocare come libero, perché ero più dentro il gioco e mi piaceva impostare. Gli inizi me li ricordo: a scuola andavo pochissimo e malissimo, giocavo sempre e solo a calcio. Pensavo sempre al pallone e, sapete, ero portato all’attacco, cercavo di tirare, fare gol. Poi quando ho iniziato a giocare sul serio, mi hanno messo difensore centrale. La mia famiglia aveva una pasticceria e io ero diventato bravo a fare le scritte sulle torte, quelle cose tipo 'buon compleanno', ma il calcio... Ecco, non posso neanche dire che il calcio a un certo punto sia entrato nella mia vita, è la mia vita che è entrata nel calcio fin dall’inizio. Giocavo nella Stella Rossa di Viareggio, che come si può dedurre dal nome era stata fondata e veniva gestita da persone che avevano una certa simpatia a sinistra, ci facevano cantare Bella Ciao prima delle partite. Io speravo di diventare calciatore già allora, poi a 15 anni sono andato alla Sampdoria e lì la speranza è diventata più concreta”.

Facciamo un salto quantico sui vari passaggi intermedi: dalla Primavera della Sampdoria alla Juve. Com’è stato arrivare alla squadra con più tifosi e scudetti d’Italia?

“In quel momento mi sentivo pronto per allenare questa grande squadra, avevo una grande voglia e, chissà, forse anche un po’ di presunzione, ma l’ho fatto con sicurezza e convinzione. La Juve era un po’ che non vinceva, abbiamo fatto i primi allenamenti e ho capito che le cose potevano funzionare”.

È stato l’inizio di un percorso che ha portato all’Olimpico di Roma il 22 maggio 1996, quando avete alzato la Champions. Com’era quella squadra che fa ancora battere il cuore a milioni di tifosi?

“Un misto di qualità, voglia di sacrificarsi e correre che era fantastico. I nostri attaccanti pressavano i difensori, i centrocampisti scalavano in avanti, i difensori anche, insomma alla fine quella Juve era sempre nella metà campo avversaria! A me non piacevano le squadre che, perso il pallone, ci mettevano un sacco di tempo a recuperarlo e si ripiegavano su se stesse. Così chiedevo a tutti di andare a recuperarlo appena perso. Ho cercato di dare equilibrio alle mie squadre e l’equilibrio si ottiene partecipando il più possibile alla fase offensiva e poi coinvolgere tutti anche nella fase difensiva. E, in fondo, dai... è andata abbastanza bene”.

Sì... “abbastanza bene”. Il fatto che Torricelli sia stato il migliore in campo nella finale di Roma è indicativo dello spirito di quella squadra?

“Lo è eccome. Lui non era certo il più tecnico, ma in quella finale fu il migliore in campo. Significa che in quella Juve, con tanti fuoriclasse, contava tantissimo il cuore, il coraggio, lo spirito con cui si scendeva in campo”.

Ha mai pensato di perderla, quella finale di Roma?

“Mai. Ma, in generale, non ho mai pensato nella mia vita che si poteva perdere una partita. Poi, logicamente, capita, ma io non pensavo mai, in nessun momento, questa la perdiamo”.