La Juve , in una indimenticabile notte romana, incassa il credito che aveva con il suo destino nella Coppa dei Campioni dopo la tragedia dell’Heysel e rifà la sua nobile storia d’una lunga attesa. Nell’ Olimpico dove la Roma perse lo stesso trofeo ai rigori con il Liverpool 13 anni fa, la squadra di Lippi , cocciuta, testarda, orgogliosa, indomabile, più forte persino dei suoi limiti tecnici rispetto all’ Ajax , vince dopo i supplementari con i tiri dagli undici metri di Ferrara, Pessotto, Padovano, Jugovic e con le parate di Peruzzi che mortifica i tentativi prima di Davids, futuro milanista, e poi di Silooy. Peruzzi , che da ragazzo aveva pianto di disappunto per il tentativo fallito dalla Roma contro il Liverpool nella notte in cui Falcão aveva rinunciato a tirare l’ultimo rigore, diventa l’eroe di una giornata nella quale la Juve ha esaltato i più modesti e riservati della sua formazione. Torricelli più di tutti gli altri. È una soddisfazione profonda per Lippi che corona due anni di vittorie irripetibili per i bianconeri. Ho detto ieri che il segreto di questa Juve è forte nella sua misura, nella capacità di sbagliare meno degli altri, di farcela senza avere una rosa di 25 stelle, o un vivaio miliardario come quello dell’Ajax. Un punto di orgoglio per la gestione di Giraudo e Bettega , portatori probabilmente di un approccio con il calcio realista, ma non supponente. Un successo anche per la città di Torino che adesso deve spronare anche l’altro club della città a ritrovare la propria storia e il proprio decoro.

La Juve si prende la rivincita sulla storia

Credo che la Juventus abbia meritato ampiamente la vittoria per il grande riscatto sulla storia, per incassare il credito che la Juventus ha sul destino. Ma Vialli, dopo la prodezza, riaffiora perché ha fatto soffrire l’Ajax molto più di quanto non sia riuscito l’anno scorso il Milan, e l’ha fatto umilmente ma con determinazione. C’erano due modi diversi di stare in campo, e non solo per differenze tecnico-tattiche. C’era più sfacciataggine negli olandesi, eredi di famosi mercanti, o più disinvoltura di movimenti, particolarmente nei cinque neri della formazione: Davids, il futuro milanista, il gigantesco Bogarde o gli attaccanti, l’elegante Finidi che metteva sempre in difficoltà Pessotto (perché Lippi non ha voluto affi darlo a Torricelli?), Kanu e Musampa, ricco di una falcata che ricordava Asprilla, al quale però nel secondo tempo Van Gaal preferirà Kluivert. Ma l’arroganza di un talento dal pressing a metà campo che non trovava l’angolatura giusta come i pittori fiamminghi, come piedi buoni per polimpartare, non era più determinante. Ravanelli si dannava, Vialli si ostinava, si sgolava, correva, calciava, all’ultimo alito del crampo. Poi non c’era altra possibilità che aver fede nei rigori. E Peruzzi ha dimostrato che non era un’utopia lottare e sperare nella Coppa dei Campioni. Complimenti, Vecchia Signora, per questa festa che ha ripagato di antiche contrarietà.

La finale di Coppa Campioni tra Juve e Ajax

Prostrato dalla Juve, l’Ajax perdeva così un po’ di prosapopea, e credo che il gol di rapina di Ravanelli rappresentava proprio il prezzo pagato dagli olandesi alla loro esagerata disinvoltura. Usciva Conte e segnava Van Gaal. Un errore difensivo, ovvero una respinta troppo corta di Peruzzi, e Litmanen, rapidissimo, approfittava forse anche dei 36 anni di Vieri (errore: Vieri non c’era, probabilmente si intendeva Vierchowod). Ma era nel momento in cui usciva Conte che la Juve perdeva la sapienza con la quale aveva costretto nella propria metà campo gli olandesi, e confuso la loro prosapopea. L’anima di questa Juve di carattere, insieme a Deschamps e al solito Vialli, era l’incredibile Torricelli, capace alla mezz’ora di traversare addirittura il campo con la propria area di rigore. L’Intervallo faceva apprezzare la magia di una sera di maggio romana fra le più attraenti. Il calcio aveva portato allo stadio il tifo proletario che non si arrende, il rito del pallone, ma anche il mondo del palcoscenico della vita e del potere. L’immagine anche di una società in trasformazione. Ricominciava la lotta: il corpulento e pessimo Van Gaal era lo stratega della squadra apparentemente più fine in campo, mentre il serafico, elegante Lippi, col suo eterno sigaro fra le dita, dettava la carica della formazione più sanguigna, più tosta. L’arbitraggio negava un probabile rigore alla Juventus, ma era incredibile notare come fosse stato Finidi, proprio lui, a salvare alla propria area di rigore. Ma era proprio Padovano a offrire a Vialli l’occasione, Padovano che entrava al posto di Ravanelli. Umanamente smacchiato, ma era proprio lui a portare la Juve ai rigori. Jugovic, con freddezza, calciava l’ultimo e decisivo rigore. La Juventus conquistava così la sua Coppa dei Campioni.