Mattarella: "80 anni di Tuttosport, i miei calorosi auguri" 

In occasione delle celebrazioni per gli, desidero far giungere il mio saluto caloroso all’editore, al direttore e alla redazione. Tuttosport nacque nel 1945, a Torino, come segno di speranza e rinascita dopo i dolorosi anni della guerra. E fin dalla fondazione ha raccontato le grandi imprese calcistiche e sportive, a partire da quelle del Torino e della Juventus , che hanno da sempre costituito il cuore del giornale, con un’ottica e una vocazione pedagogica nazionale. Perché lo sport non si identifica soltanto con il tifo, che pure ne fa parte. Ma è anzitutto sacrificio, impegno, dedizione, talento, spirito di squadra, partecipazione, professionalità: elementi che contribuiscono a formare buoni cittadini. I giornalisti sportivi hanno dunque un compito di grande responsabilità: raccontare il mondo dello sport ponendo in evidenza gli aspetti di correttezza, lealtà e rispetto delle regole, di cui il nostro Paese – come tutti - ha grande bisogno. La pratica sportiva deve diventare sempre più uno strumento di inclusione, di partecipazione sociale e di benessere personale. Tuttosport è stato anche, negli anni, palestra di giornalismo. Basti pensare ai nomi dei suoi direttori: tra di essi, che hanno contribuito alla storia del giornalismo anche al di fuori dell’ambito sportivo. Auguri di buon lavoro, quindi, a Tuttosport nella convinzione che questo importante anniversario celebra un passato glorioso e apre un futuro altrettanto promettente. Presidente della Repubblica