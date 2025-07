Egonu: "Tuttosport? Sono orgogliosa di far parte della vostra storia"

Un sorriso per la storia. Paola Egonu è l’immagine dell’ Italia femminile della pallavolo che vince e che racconta una storia di dignità e d’integrazione. Un cammino che in ottanta anni di storia Tuttosport ha raccontato sempre e oggi lo fa con l’opposta azzurra.

Tuttosport compie 80 anni. Ha raccontato tanti campioni. Paola, lei è l’ultima di questa meravigliosa serie. Cosa provi a sentirti parte di questa storia?

"Sono molto orgogliosa di far parte di questa storia! Tuttosport è un punto di riferimento per tifosi, atleti e appassionati. Racconta con entusiasmo e competenza il mondo dello sport e riserva sempre molta attenzione alla pallavolo. Tanti auguri per questo bellissimo traguardo!".

È quasi passato un anno dall’oro olimpico di Parigi. Cosa ha rappresentato per lei, in quei giorni, e come lo valuta oggi ad un anno di distanza?

"L’oro Olimpico è il sogno di tutti gli atleti, difficile tradurre in parole tutte le emozioni che ha suscitato in me. È stato un traguardo bellissimo, inaspettato, ha dato senso a tutti i sacrifici, le lacrime, le sconfitte. Oggi è ancora così. Custodisco con orgoglio il ricordo di quei giorni e ci ritorno ogni volta che ne ho bisogno".

Con quel successo quanto avete fatto per lo sport al femminile in Italia tu e la tue compagne?

"Lo sport femminile sta dando grandi soddisfazioni, non solo nella pallavolo ma anche in altre discipline. Penso al calcio femminile, il tennis, il nuoto, la scherma. I grandi risultati raggiunti da noi atlete aiutano anche ad elevare l’attenzione mediatica e a dare la giusta importanza e considerazione a sport che fino a qualche anno fa erano destinati a un pubblico di nicchia. Penso, in generale, che lo sport femminile abbia enormi potenzialità. Valorizzarlo significa dare spazio a talenti straordinari e a contribuire a un cambiamento sociale più ampio".

Paola Egonu e le lezioni del maestro Velasco

Qual è l’insegnamento più importante che le ha dato Julio Velasco?

"Mi ha insegnato a non essere troppo severa con me stessa e a non focalizzarmi eccessivamente sull’errore. Ci sto ancora lavorando, ma siamo sulla buona strada".

Ora vi aspetta il Mondiale in Asia. Con quali motivazioni e con quali stimoli ti avvicini a questo appuntamento?

"Con la motivazione di dare sempre il massimo insieme alle mie compagne, per raggiungere un nuovo e grande traguardo. Siamo un team molto unito, abbiamo lavorato tanto per raggiungere questa complicità. Affronteremo questa sfida con la grinta di sempre. Siamo concentrate".

Quali sono le squadre più temibili, un anno dopo Parigi 2024?

"È sempre il campo a parlare, nello sport non c’è mai nulla di scontato. Diciamo che così a caldo mi sento di poter dire Brasile e Turchia. Ma sono tutte ottime nazionali e non sottovalutiamo nessuno".

Immagino che il suo obiettivo sia la finale. Contro chi vorrebbe giocarla?

"Pensiamo al nostro percorso e a raggiungere l’obiettivo della finale. Sono focalizzata su questo, non penso mai agli avversari".

Paola Egonu sulla stagione che verrà

C’è una giocatrice che ammira, che studia, un’avversaria che le dà filo da torcere?

"Stimo molto Gabriela Guimarães. Ho avuto la fortuna di conoscerla sia professionalmente che umanamente, siamo state compagne di squadra al Vakifbank. Ammiro il suo carisma, la costanza e tenacia che mette in ogni allenamento, il modo in cui si dedica alla squadra. Adoro giocare contro di lei perché è sempre una sfida, è imprevedibile e la reputo una grande atleta perché sa essere incisiva in attacco e sempre presente in difesa".

Ha scelto di rimanere a Milano, quali sono le motivazioni per la prossima stagione?

"Ho avuto la possibilità di considerare altre offerte ma ho scelto con convinzione di restare a Milano, nel mio Paese, perché credo nella società e nel potenziale di una squadra che può dare tanto senza invidiare nulla ad altri club".

Lei ha giocato, e vinto, con Conegliano. Qual è il segreto di questa squadra?

"Non credo ci siano segreti. Ci sono sicuramente tanti meriti. Merito di una società che da anni investe nella mission di rendere Conegliano un polo d’eccellenza per lo sport. Merito dello staff e delle atlete e merito di una magia in cui tutto si incastra alla perfezione. Credo sia un modello vincente a cui tutti possono e devono ispirarsi".

Milano-Conegliano ormai è una classica che ha fatto la storia del volley femminile di questi anni. Cosa vi è mancato lo scorso anno per battere l’Imoco?

"È stata una stagione complessa quella dello scorso anno. Con tanti infortuni e in generale sempre in salita. È mancata sicuramente la consapevolezza dei nostri mezzi e quella forza che ti aiuta a uscire dai momenti difficili durante partite così complesse in cui non è ti concesso abbassare la guardia".

Il Vero Volley esce dal mercato ripensato, ma con lei al centro. Che squadra sarà quella della prossima stagione?

"Una squadra che ce la metterà tutta per essere incisiva e determinante durante tutto il campionato. Sarà un percorso lungo, non mancheranno le difficoltà, ma lotteremo per arrivare alla fine senza rimpianti e sapendo di aver sempre dato il nostro massimo".

La Champions sarà ancora un territorio di caccia delle squadre italiane?

"Assolutamente sì, è sempre tra i primi grandi obiettivi di stagione".

C’è un tecnico con cui vorrebbe, in futuro, lavorare?

"Mi piacerebbe confrontarmi con Zé Roberto. Non lo conosco e non ho mai avuto il piacere di lavorare con lui ma penso che potrei apprendere molto dai suoi insegnamenti".