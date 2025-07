Tuttosport e la festa per gli 80 anni: l'orgoglio di essere dentro la storia

TORINO - Ci sentiamo inevitabilmente piccoli di fronte all’incedere del tempo, persino minuscoli davanti alle parabole della vita, eppure noi tutti di Tuttosport, ciascuno alla propria maniera, ma idealmente insieme come dita di una medesima mano, abbiamo provato nel petto un sentimento fortissimo di orgoglio, uno spirito di squadra rinnovato e un moltiplicarsi del senso di responsabilità che ci tocca nell’interpretare la passione e il mestiere davanti a tutte voi e tutti voi, care lettrici e cari lettori: perché quando la Mole Antonelliana si è improvvisamente accesa col calar della sera, vestita dal e con il nome di Tuttosport per i suoi (primi) 80 anni di vita , abbiamo provato tutti per davvero un qualcosa di simile al battesimo di un’energia creativa persino rigenerata, simbolicamente. Mentre la grande e bella Torino, tutt’attorno, poteva alzare gli occhi all’insù e scoprirci, trovarci, “leggerci” su una delle immense “facce” di questo capolavoro architettonico della nostra città e della nostra Italia. Simbolo, anche, di chi va oltre i limiti è la Mole: per il concepimento geniale dell’Antonelli e la sua storia complicatissima.

"Tuttosport nasce in un momento difficile"

E lo sport è anche cercare di andare onestamente oltre i limiti, professando i valori della giustizia sociale e dell’inclusione, come ci ha ricordato il presidente Mattarella nel suo emozionante saluto augurale, pubblicato ieri, in cui ha sottolineato anche i doveri etici e sociali del giornalismo. E così, da nipotini umili per scelta e per forza, ieri sera abbiamo detto ancora una volta grazie ai nostri avi, a Renato Casalbore e ai suoi “fratelli primi” come Carlin Bergoglio. Ovvero a chi, il 30 luglio del 1945, diede vita a Tuttosport gettando un seme di civiltà e di pace ritrovata, là dove l’Italia era macerie: ma anche liberazione e rinascita nella libertà e nella democrazia. Fondatore e primo direttore, Casalbore scrisse in prima pagina all’alba del suo editoriale: "Tuttosport nasce in un momento difficile; difficile sotto tutti gli aspetti; compreso quello sportivo che direttamente ci riguarda. È, comunque, un momento di transizione. Si sta gettando un ponte fra il passato e l’avvenire". Scritto da chi fu anche un partigiano riconosciuto. Tra il dicembre del 1943 e la Liberazione collaborò con la 5ª divisione Giustizia e Libertà “Val Pellice”, ottenne la qualifica di benemerito.

"Vogliate, o lettori, seguirci"

Poi, da grande e già affermato giornalista qual era, a 54 anni, fondò il nostro giornale, non appena possibile a guerra finita. Esattamente 29.221 giorni fa. Un rosario di storie, di primati, un’ascesa continua in 80 anni: vita proseguita e che proseguirà anche e sempre nell’insegnamento e nel ricordo di Casalbore, caduto già nel 1949 a Superga, mano nella mano col Grande Torino. Proprio lui che adorava volare: era anche un aviatore. Lui che appena 4 anni prima, nel suo primo saluto del 30 luglio ’45, mantenne il sole alto soprattutto nell’ultima riga, viatico per eccellenza: "Vogliate, o lettori, seguirci". Qui, scrivendo dal ventre della Mole per la festa degli 80 anni di Tuttosport, sottolineare l’onore e l’onere ci pare una formula non più scontata e abusata, scolorita, fin silente, ma nuovamente e magicamente originale, giacché permeata dalla potenza della sincerità. La nostra festa, ma aprendoci come sempre a tutti voi. In queste settimane, oltreché con il libro sulla nostra storia, anche con i portici di via Po arredati dalle gigantografie delle prime pagine più celebri. E poi la mostra fotografica “Il cinema e lo sport”, giusto sotto la Mole: una collezione di scatti straordinari tratti dall’archivio del celebre fotografo romano Umberto Pizzi.