Tuttosport 80, il nuovo gusto del gelato di Marchetti: "Speciale e sabaudo"

Spirito torinese. Fieramente sabaudo. Proprio come Tuttosport . Ecco perché il connubio tra il nostro quotidiano e Alberto Marchetti , fondatore delle Gelaterie Marchetti , è stato sin da subito… squisito. E ha portato anche alla creazione di “Tuttosport 80” , un nuovo gusto nato dalla sua creatività e dal suo buon... gusto e assaggiato per la prima volta ieri sera, nella splendida cornice della Mole Antonelliana .

Alberto Marchetti, adesso lo può svelare: come è nato “Tuttosport 80”?

"Grazie ad alcune ricerche ho scoperto che, proprio nell’anno in cui è nato Tuttosport, il celebre biscottificio torinese Maggiora aveva introdotto nella sua offerta i wafer. Due storie parallele, accomunate dal coraggio di creare qualcosa di nuovo in un momento storico ancora fortemente condizionato dagli strascichi della guerra. E così ho scelto il wafer alla base di questo gusto il quale, però, racchiude tutta la 'torinesità', e quindi non mancano la nocciola e il cioccolato. Un gusto sabaudo, proprio come lo stile delle Gelaterie Marchetti".

Quindi è un gusto del tutto nuovo per lei.

"Onestamente sì, probabilmente non avrei mai pensato di fare un gusto a base di wafer perché i miei gelati non hanno biscotti all’interno… Per questo per me è stato divertente sperimentare, uscire un po’ dal mio stile".

I più fortunati l’hanno già assaggiato ieri sera, ma adesso "Tuttosport 80" è per tutti.

"Sicuramente nella nostra gelateria di piazza Cln a Torino sarà disponibile per tutta l’estate".

Qual è il suo rapporto con lo sport?

"Fino a ora ho dovuto fare i conti con il poco tempo a disposizione per praticarlo, anche se con l’arrivo dei 50 anni mi sono ripromesso di ritagliami qualche momento in più. In compenso, però, sostengo da anni cinque società sportive della città, più una di Biella, alcune delle quali conosciute grazie alla pratica dei miei tre fi gli. La mia realtà è molto torinese, non è un franchising che va in giro per il mondo, ma sono io, Alberto, che rimango qui a Torino (ride, ndr)! E quindi mi piace l’idea di restituire qualcosa al territorio che mi ha dato tanto. Sostenendo alcune società sportive e, parallelamente, anche alcune Fondazioni e Onlus".

Ha una squadra di calcio del cuore?

"Sono tifoso di tutte le squadre di Torino, dalla Serie A alla Terza Categoria. Molto sabaudo anche in questo".

Parla di sport anche il progetto "Combriccola Marchetti", che ha ideato e ora intrapreso per rilanciare il Comune di Cocconato d’Asti e, in generale, quell’area del Monferrato.

"A questo nuovo modo di fare impresa, che mi ha portato ad aprire a Cocconato, oltre a una gelateria, anche una pizzeria griglieria e un’osteria e a riaprire la storica salumeria con gastronomia e pasta fresca, ho abbinato l’impegno a collaborare alla promozione di eventi già esistenti, come il Palio degli Asini e il Cocco Wine, e alla realizzazione di qualche novità, come il Vertigo Summer Festival di inizio luglio. A livello sportivo, l’obiettivo è quello di ripristinare la Cocco Run, in autunno o al massimo la primavera prossima, gara podistica su strada il cui percorso terminava nel cuore del paese. Forme di promozione e valorizzazione di quello splendido angolo di Monferrato che mi auguro sia sempre più conosciuto, apprezzato, frequentato".