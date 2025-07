Jacobs e Tamberi d'oro: quando l'Italia scrisse la storia alle Olimpiadi

Tokyo, 1 agosto 2021: il giorno dei giorni nella storia dello sport italiano. Negli undici minuti che non dimenticheremo mai, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi ci hanno emozionato, stravolto, esaltato in questa pazzesca estate in cui un invisibile fi lo azzurro lega Wembley allo stadio Olimpico di Kasaumigaokamachi, Shinjuku: dall’Italia campione d’Europa nel calcio all’Italia campione d’Olimpia. Roma, 26 gennaio 2021: «Dopo due anni di Via Crucis e di autentico calvario» (Giovanni Malagò dixit), causati dalla peggiore riforma dello sport mai partorita nel sistema solare e varata dal governo Conte Uno, in punto di morte il governo Conte Due emana il decreto legge che riafferma l’indipendenza del Coni. È, questa, la condicio sine qua non perché l’indomani, a Losanna, il Cio non sospenda lo stesso Coni, mandando l’Italia a Tokyo senza inno, senza bandiere, senza squadre; qualificando gli azzurri come atleti olimpici indipendenti. Se così fosse stato, oggi nel medagliere, anziché Italia avreste letto IOC (Italian Olympic Committee) così come, anziché Russia leggete RCO (Russian Olympic Committee). «Ciò che più mi spaventa è l’inverno della memoria», ha scritto Juan José Arreola, straordinaria figura della letteratura latinoamericana del Novecento.