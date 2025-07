Dal Nord al Sud un solo urlo: Totò Schillaci sei tutti noi!

Non è verosimile, ma vero, che Salvatore Schillaci ha unito l’Italia con i suoi gol prepotenti e disperati. Questo picciotto appartiene profondamente all’humus italico, che pochi come i buoni siciliani sanno assorbire, l’epopea garibaldina è stata in fondo realizzata da tipi così, non avevano nulla da perdere, tipi spiritati, sognatori sull’unghia di una patria tanto lontana quanto vicina, amorosi col compagno d’arme, silenziosi, più spesso muti, come di chi ha tutto dentro, non ha bisogno nemmeno di parlare, gli basta un’occhiata di quelle sue. Il calcio italiano era disabituato da un pezzo a tipi così. Il calciatore, insegna Campana, era cresciuto, si era raffinato, al punto, diciamo noi, di non essere più calciatore. Sono tornato a Palermo dopo vent’anni, nel Grande Albergo delle Palme, emblematico di una certa Palermo, la Palermo del successo, dei conti in banca, dell’aristocrazia, e, rovescio della medaglia, dei boss della mafia, la mafia che vestiva di bianco, uomini dalle guance di pietra che passeggiavano solenni. Il via Ruggero Settimo un martire mi ha detto: «Schillaci ha fatto meglio di Garibaldi. Lui sta unendo per davvero l’Italia».