Milan Campione d’Europa: il 4-4-2 di Sacchi, il poker alla Steaua e lo show di Gullit e Van Basten

Es la noche del Diablo, di tanti diavoli che trasformano l’immenso catino del Camp Nou , fiammeggiante di rossonero, in un vero girone infernale per la Steaua, per la squadra che sembrava difficilmente battibile ed è invece travolta, per Hagi, il campione che cede a Gullit, a Van Basten, a tutti i milanisti il privilegio di tanti, irrevocabili elogi che oggi appariranno sui giornali dell’intera Europa. L’inferno, così facilmente evocabile per i colori che ne determinano una scenografia straordinaria e forse irripetibile, non è soltanto, però, il luogo predestinato alla dannazione dei nostri avversari. Questo inferno è un cono rovesciato di passione, di entusiasmo, di felicità, è una specie di Coppa , proprio una Coppa, la più bella, in cui il Milan diventa campione d’Europa per la terza, fantastica volta nella sua storia. Il Milan, infatti, vince, stravince. Da Wembley 1963 , a Madrid 1969 , a questa incredibile Barcellona 1989 che dopo la partita dà luogo ad un happening di gioia come mai avevamo visto.

Il dominio rossonero

Se il Milan ha conquistato l’Europa, i suoi tifosi conquistano questa città amica in un autentico delirio. Oltretutto giustificato dalle cose che sono successe in campo. Si diceva ieri, infatti, che normalmente le finali di Coppa portano con sé tali carichi di tensione che difficilmente diventano un esercizio anche spettacolare. Se consultato a ritroso l’albo d’oro troverete, salvo rare eccezioni, vittorie risicate, magari in asfissia e in angoscia alla drammatica roulette dei rigori. Qui è un’altra, magnifica cosa. Qui c’è il Milan che deve aver attraversato tutti i sogni di chi lo ha costruito. Qui c’è il miglior calcio che si possa esprimere in Europa, intelligentemente regolato su un timer che doveva trovare, proprio in questo stadio, l’ora X della sua espressione massima. Onestamente era difficile prevedere quello che sarebbe successo ed è per questo che, in sede di presentazione, si facevano al Milan mille raccomandazioni e una. Che fosse prudente, che non si facesse trascinare dalle pretese dei suoi tifosi, che facesse molta attenzione ad un avversario capace di qualsiasi malizia e di qualsiasi crudeltà.

Milan, hai fatto un miracolo!

E o non la Romania la terra dei vampiri e i suoi non sono campioni, come abbondantemente dimostrato in passato, da saperti succhiare persino il sangue? A giochi fatti erano preoccupazioni onestamente molto esagerate, perché mai avremmo pensato di trovare questo Milan. Le recenti vicende del campionato ce lo avevano presentato fuori di testa, con troppi giocatori a corto di carburante e c’era soltanto da credere, per non essere pessimisti, alle assicurazioni di Sacchi il quale garantiva che i suoi giocatori avevano talmente la testa a Barcellona, da non poterla usare convenientemente nel disbrigo delle nostre pratiche domenicali. E, in effetti, la cabeza era davvero tutta qui da mesi, forse dall’inizio della stagione, e qui si è verificato uno dei più spettacolari miracoli della storia del nostro calcio. Qui il Milan prende immediatamente le distanze agli avversari, li contrae a centrocampo, allarga il suo gioco offensivo secondo gli schemi sontuosi dei momenti migliori, spreca pure qualche occasione e poi dimostra di essere più forte dei propri errori.