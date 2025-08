Quanto amore per gli 80 anni di Tuttosport! Mole, messaggi d'auguri, affetto... E sarà una lunga festa

A vederla così luminosa, a 160 metri d’altezza, su quella specie di astronave pensata dal geniale Antonelli quasi duecento anni fa, ci siamo emozionati un po’ tutti. Chi Tuttosport lo scrive ogni giorno, chi ogni giorno lo legge, nelle sue molteplici forme, dalla carta ai social. E no, non è retorica, quando si definisce un giornale come una grande famiglia, perché le dinamiche sono quelle: ci si vuole bene, ogni tanto ci si contesta, si discute, si parla e si condividono le emozioni. Importa poco essere fra quelli che scrivono o fra quelli che leggono, perché non c’è molta differenza, come nelle vere famiglie. E un quotidiano, alla fine, è un diario collettivo, nel quale vengono annotati, giorno per giorno, fatti e sentimenti. Ecco perché rileggere le vecchie copie (come, per esempio, quelle che abbiniamo con l’edizione domenicale) regala sempre qualche brivido: in quelle pagine ci sono sempre dei pezzi della nostra vita, fatta di emozioni per un gol, una vittoria, un gesto tecnico. A volte lo sport cambia perfino le vite, regalando ispirazioni di forza trascinante, che poche altre cose al mondo possono dare.

L'affetto dei lettori di Tuttosport

E, insomma, mercoledì sono stati in tanti a emozionarsi nel vedere la loro testata svettare nel cielo di una Torino meravigliosa vista dall’alto della Mole. Soprattutto chi, quella testata, la va a cercare ogni mattina, con uno dei primi gesti della giornata, nella versione cartacea o in quella digitale o in una dei nostri profili social (che contano due milioni di follower, sempre molto attivi e pronti al confronto). Un giornale, per chi gli è affezionato, non è solo un mezzo di informazione, ma un confronto, la ricerca di un’opinione per specchiarci dentro la propria e formarsi una coscienza più competente e consapevole. Ce lo hanno scritto in molti, nella giornata di ieri. Ci hanno inviato i loro auguri e ci hanno raccontato cosa significa per loro Tuttosport: "L’unico giornale che difende la mia Juve"; "L’unico giornale che dà così tanto spazio al Toro"; "Il giornale che mi fa sentire a Torino anche a mille chilometri di distanza"; "Il giornale che, partendo da Torino, mi ha fatto girare il mondo con i suoi grandi servizi internazionali e con le iniziative del Golden Boy".

Il Natale di Tuttosport

Ieri lo smartphone bippava come a Natale, quando tutti si fanno gli auguri. E, in fondo, era il Natale di Tuttosport, quindi ci sta che Whatsapp debordasse di messaggi. Pescando a casaccio ci si imbatte in quello di Aldo Serena, che sulle nostre colonne è sempre stato un protagonista, in versione granata, bianconera e anche nei suoi gloriosi anni milanesi. Oppure in quello di Matteo Marani, presidente della Serie C, ma anche giornalista e nostro prestigioso collaboratore. "Mi sento uno della famiglia", ci ha scritto. Ed è la pura verità. Ci fa inorgoglire quello di Walter Veltroni: "Siete stati e siete importanti". Molto spesso ci fanno sentire così i lettori che ci danno la loro fiducia, la più preziosa e delicata delle cose, da trattare con grande senso di responsabilità. Italo Cucci, decano della nostra professione e maestro di giornalismo, non ha fatto mancare il suo augurio che ha fatto felici in molti, arrivando da un collega che ha ispirato mezza redazione al mestiere con il suo meraviglioso “Guerin Sportivo”. E ancora tanti, tanti lettori che hanno scritto, raccontandoci di aver apprezzato molto lo speciale di ottanta pagine che era allegato al giornale di mercoledì e con il quale si potevano ripercorrere tutti gli anni della nostra vita e tutto lo sport della propria vita, spulciando fra i racconti il proprio ricordo del cuore. Damien Comolli, che guidava una importante e apprezzatissima delegazione juventina all’evento della Mole di mercoledì sera (c’erano Claudio e Giorgio Chiellini, Gianluca Pessotto, Stefano Cerrato e Gaia D’Amelia), per esempio, ci ha regalato una chicca: sfogliava lo speciale alla ricerca di qualcosa di particolare e, quando è arrivato alla pagina con l’intervista a Marco Tardelli, ha indicato l’epica foto dell’urlo del Bernabeu e ha detto: "Io ero lì, a Madrid, quella sera. Avevo dieci anni e mezzo e tifavo Italia per mio nonno". Perché ognuno, in un giornale, ritrova sempre almeno un pezzettino di sé.