Università Luiss, quando lo sport va in prima linea

La cultura continua a pagare il proprio “difetto” naturale: non si tocca con le mani. Non è fatta di farina o di acciaio bensì di pensieri, merce troppo impalpabile per far sì che i politici la individuino come bene su cui poi convincere i cittadini sulla bontà del loro operato, sperando così nella ricompensa del prossimo voto. La cultura richiede tempo, è come un seme che solo se piantato nel terreno giusto e poi coltivato con attenzione potrà offrire i frutti sperati. Ma non bisogna arrendersi bensì plaudire a tutte quelle iniziative che pongono lo sviluppo della cultura al centro dei progetti. Due frasi su tutte ci aiutano a comprenderne l’importanza: la prima è quella del saggista austriaco Karl Krauss: «Quando il sole della cultura è basso, i nani hanno l’aspetto di giganti», la seconda è dello scrittore americano Frederick Douglass: «È più facile costruire bambini forti che riparare uomini distrutti». E questa, in particolare, ci consente di sottolineare l’importanza della formazione, che inevitabilmente non può passare solo dalla famiglia e quindi dall’educazione in casa, ma anche e soprattutto dalla scuola, di cui l’università rappresenta l’apice. Dunque possiamo sperare in orizzonti più colorati per il futuro se iniziative come quella della Luiss prenderanno piede in Italia. Perché consentire agli studenti di praticare sport anche a livello top permette di forgiare personalità in grado di far emergere tutto il proprio potenziale. La possibilità di seguire contemporaneamente le vie che permettono di allenare cervelli e muscoli non sono certo una novità assoluta a livello internazionale ma è oggettivo il fatto che ciò che questa università romana propone, rappresenti al momento una eccellenza molto rara nel suo genere nel nostro Paese.