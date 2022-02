Di Ciommo: "Lo sport insegna sacrificio, meritocrazia e rispetto"

«Provengo da una famiglia appassionata di sport. Io ho giocato a calcio sino in Serie C nel Matera, come terzino sinistro, il mio allenatore era Franco Selvaggi, ma un infortunio al ginocchio frenò la mia carriera che poi ho proseguito sino a 35 anni per giocare nella squadra del mio paese, Lavello, in Basilicata: lo raggiungevo a volte la domenica mattina stessa partendo da Roma dove nel frattempo mi ero spostato per vivere dopo la laurea in Giurisprudenza. Il club, che da presidente ho poi portato sino in Eccellenza dopo 4 promozioni, ora è allenato dal figlio di Zeman. Mio fratello è stato arbitro in Serie C, mentre l’ultimo fa il sostituto procuratore federale. Lo sport è fondamentale non solo per gli studenti che lo praticano ma anche per gli altri compagni che seguono i campionati. Integra valori e principi della vita utili nella futura attività professionale e nelle relazioni personali».

Entriamo nello specifico.

«Lo sport allena al valore sacro del sacrificio. Senza sacrifici non si ottiene nulla. Puoi nascere Maradona, ma se non ti alleni la domenica farai solo brutte figure. Il momento della sfida sul campo è analogo a quello dell’esame. Il secondo valore è quello della meritocrazia. Nello sport non possono esserci raccomandati: vince il migliore, in una partita di basket o di tennis alla fine alza le braccia al cielo chi ha giocato meglio. Nella vita alla fine vince il più forte così come nello sport che abitua a questo concetto. Il terzo grande valore è il rispetto per il prossimo. Se nello sport non rispetti chi ti sta davanti non riuscirai mai, alla lunga, a tagliare grandi risultati. La spinta a dare sempre di più, cercando il massimo da noi stessi, arriva anche dalla consapevolezza che ti troverai di fronte qualcuno preparato e che quindi merita rispetto. Che va portato anche per i compagni e il pubblico che guarda. Io faccio l’avvocato e grazie anche a ciò che mi ha insegnato lo sport so perfettamente che devo rispettare la controparte e la sentenza, magari avversa, che il giudice firmerà»

Quando avete spinto sullo sport per far sperimentare ai vostri studenti queste esperienze formative?

«Direi dalla fine degli Anni ‘90, quando ci siamo mossi sulla scia di una tradizione anglosassone che in questo senso vanta 200 anni di storia. Io ero un giovane appassionato di calcio e negli Anni ‘90 ero studente della Luiss e costituii la prima squadra di calcio di questa università, partecipammo a un torneo internazionale in Francia in cui gli atenei si confrontavano su più discipline come calcio, rugby, basket etc. E pensare che ora la nostra squadra di calcio ora gioca in Eccellenza ed è allenata da Guglielmo Stendardo, ex calciatore e avvocato. Qualche tempo dopo partì un progetto che nel 1999 si concretizzò nella Associazione sportiva Luiss, quindi il programma di Sport Academy per un percorso di doppia carriera per atleti top e no, in modo che ci siano le dovute attenzioni per chi è impegnato a livello sportivo e raddoppia i propri sforzi»